РПЛ проводила Сычева из футбола, напомнив его легендарный гол
23:11
Российская премьер-лига в официальном Twitter проводила из футбола бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычева.
Пресс-служба РПЛ вспомнила один из самых известных мячей форварда. В июле 2002 года футболист «Спартака» провел победный мяч в игре с «Зенитом» (4:3). После гола он продемонстрировал манишку с надписью «Кто мы? Мясо!».
Последним клубом в карьере Сычева стал армянский «Пюник». Футболист за свою карьеру провел 130 мячей, войдя в «Клуб 100».
? Дмитрий Сычев завершил игровую карьеру. Мы вспомнили один из самых ярких его голов с запоминающимся празднованием— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019
А какой гол Дмитрия запомнился вам? ??#РПЛтопчик #Сычев #РПЛ pic.twitter.com/grvhjjs1Fm
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