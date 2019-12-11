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РПЛ проводила Сычева из футбола, напомнив его легендарный гол

23:11

Российская премьер-лига в официальном Twitter проводила из футбола бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычева.

10 июля 2002 года. Москва. &quot;Спартак&quot; &ndash; &quot;Зенит&quot; &ndash; 4:3. 69-я минута. Знаменитая майка Дмитрия СЫЧЕВА после четвертого гола красно-белых.«Кто мы? Мясо!» Чем запомнились самые яркие матчи «Спартака» и «Зенита»

Пресс-служба РПЛ вспомнила один из самых известных мячей форварда. В июле 2002 года футболист «Спартака» провел победный мяч в игре с «Зенитом» (4:3). После гола он продемонстрировал манишку с надписью «Кто мы? Мясо!».

Последним клубом в карьере Сычева стал армянский «Пюник». Футболист за свою карьеру провел 130 мячей, войдя в «Клуб 100».

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