14:30 | Футбол — РПЛ

РПЛ проведет расследование стычки болельщиков "Зенита" с ОМОНом

0
Обсудить

Российская премьер-лига проведет расследование инцидента на матче четвертого тура чемпионата России "Зенит""Краснодар", сообщает официальный сайт организации. По ходу игры около "Газпром Арены" произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

"3 августа в перерыве футбольного матча 4-го тура российской премьер-лиги "Зенит" – "Краснодар" на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит", – говорится в сообщении РПЛ. – По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности".

Стычка ОМОНа и фанатов "Зенита". Причина

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит – Краснодар

 

Опрос

Как выступит "Зенит" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23804.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ