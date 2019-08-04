РПЛ проведет расследование стычки болельщиков "Зенита" с ОМОНом

Российская премьер-лига проведет расследование инцидента на матче четвертого тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар", сообщает официальный сайт организации. По ходу игры около "Газпром Арены" произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа.

#ЗенитКраснодар Конфликт ОМОНа с фанатами "Зенита" во время матча с "Краснодаром" pic.twitter.com/ARuqC082CA – СЭ Футбол (@se_football) August 3, 2019

"3 августа в перерыве футбольного матча 4-го тура российской премьер-лиги "Зенит" – "Краснодар" на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит", – говорится в сообщении РПЛ. – По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности".

Стычка ОМОНа и фанатов "Зенита". Причина

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