РПЛ опубликовала расписание 9-го тура. Первый матч — 13 сентября. Календарь всей осенней части — позже
Стало известно расписание 9-го тура российской премьер-лиги. Первый матч тура пройдет 13-го сентября в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Арсеналом». Начало — 20:00.
Расписание следующих туров будет опубликовано позже, отмечает пресс-служба РПЛ.
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» — 20:00 (время начала — московское)
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» — 16:30
«Сочи» — «Локомотив» — 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» — 14:00
«Тамбов» — ЦСКА — 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 19:00
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» — 20:00
«Ростов» — «Ахмат» — 20:30
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