Абидаль, Адебайор и Куарежма не дали РФС гарантий своего присутствия на матче памяти Цымбаларя

Как стало известно «СЭ», у РФС нет документальных гарантий, подтверждающих стопроцентный приезд Эммануэля Адебайора, Эрика Абидаля и Рикарду Куарежма на матч Лиги легенд «Спартака» и сборной мира памяти Ильи Цымбаларя.

В свою очередь, РФС не готов идти на риски, так как затраты только на перелет футболистов составляют порядка 1,5-2 миллионов рублей на каждого игрока.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.