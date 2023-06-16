РПЛ не определилась с поставщиком статистических данных на новый сезон

Общее собрание РПЛ не определилось с поставщиком статистических данных на сезон-2023/24, сообщила пресс-служба лиги.

В весенней части сезона лига и клубы РПЛ тестировали сервисы компаний «Рустат» и DataHUB. Оба проекта будут отправлены на доработку.

Поиск новых статистических компаний возник из-за прекращения работы Instat в России.