Кордоба, Соболев и Тюкавин номинированы на награду лучшему игроку РПЛ в марте

РПЛ объявила претендентов на награду лучшему игроку месяца в чемпионате России по итогам марта.

В число номинантов вошли Джон Кордоба («Краснодар»; 5 голов), Эдуард Сперцян («Краснодар»; 3 гола и 2 голевые передачи), Александр Соболев («Зенит»; 3 гола и 1 голевая передача), Дмитрий Воробьев («Локомотив»; 2 гола и 3 голевые передачи), Максим Самородов («Ахмат»; 2 гола и 2 голевые передачи), Константин Тюкавин («Динамо»; 2 гола и 2 голевые передачи), Эсекьель Барко («Спартак»; 1 гол и 3 голевые передачи). Все игроки, попавшие в число претендентов на награду, провели по четыре матча в марте.

Победитель будет определен по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов, лучшим признается тот, кого выбрали легенды лиги.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max