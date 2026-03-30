Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос «СЭ» о лучшем несостоявшемся трансфере красно-белых.

«Эки Фернандеш был очень близок к тому, чтобы перейти в «Спартак», — сказал Амарал «СЭ».

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

В этом сезоне на счету 23-летнего Фернандеша, выступающего за «Байер», 27 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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