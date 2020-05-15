РПЛ назвала даты 8 туров, которые будут доиграны летом
13:48
РПЛ на своем официальном сайте представила структуру календаря возобновляемого сезона Тинькофф-Чемпионат России.
Первые игры 23-го тура состояться 21 июня. В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее.
На данный момент структура выглядит следующим образом:
23 тур: 21 июня
1/4 финала Кубка России: 24 июня
24 тур: 28 июня
25 тур: 1 июля
26 тур: 5 июля
27 тур: 8 июля
28 тур: 12 июля
29 тур: 15 июля
1/2 финала Кубка России: 18-19 июля
30 тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля.
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