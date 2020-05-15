РПЛ назвала даты 8 туров, которые будут доиграны летом

РПЛ на своем официальном сайте представила структуру календаря возобновляемого сезона Тинькофф-Чемпионат России.

Первые игры 23-го тура состояться 21 июня. В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано позднее.

На данный момент структура выглядит следующим образом:

23 тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля.