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«Ротор» — «Рубин»: команды назвали стартовые составы. Дюпин — в основе казанцев

18:10
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Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Рубина» на матч 9-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Ротора»: Чондрич — Кверквелия, Николаев, Гогуа, Манучарян, Матрикарди — Алейник, Песегов, С. Макаров, Колесниченко — Фламарион.

Запасные: Кузнецов, Кожемякин, Донцов, Балахонов, Кипиани, Микелтадзе, Щербин.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин — Бегич, Уремович, Старфельт, Зуев — Шатов, Д. Макаров, Кварацхелия, Абильдгор, Хван — Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Могилевец, Иг. Коновалов, С. Бакаев, Самошников, Ив. Игнатьев, Косарев.

«Ротор» с двумя очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» — 11 баллов и 9-я строчка.

Ротор — Рубин

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13709.html

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