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«Ротор» объявил об отмене матча с «Ростовом» из-за коронавируса

09:18
Стадион «Ротора». Фото ФК «Ротор»
Стадион «Ротора». Фото ФК «Ротор»
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«Ротор» на официальном сайте клуба сообщил, что команда не полетит в Ростов на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции, — говорится в сообщении. — Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене».

Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме и футболисты находятся у себя дома.

Ранее матч 7-го тура чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром» был отменен за час до начала. Десять представителей «Ротора» (9 игроков и тренер) сдали положительные тесты на коронавирус. «Краснодару» была присуждена победа 3:0.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10409

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