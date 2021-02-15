Крыховяк рассказал о предложении от клуба из Германии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что его агент регулярно получает предложения от других европейских клубов.

«У меня еще полтора года действует контракт с «Локомотивом». Но я пока ничего не планировал. Могу сказать точно, что не собираюсь заканчивать карьеру. Намерен поиграть еще пару лет», — приводит слова 31-летнего поляка SportoweFakty.

Крыховяк подчеркнул, что у него этой зимой также были предложения о переходе в другой клуб.

«Я никуда не тороплюсь. Нужно все хорошенько обдумать. Не собираюсь ждать последнего дня трансферного окна, чтобы принять решение. Постоянно есть какие-то разговоры, звонки агенту — это нормально.

Сыграть еще в одной лиге — это был бы интересный опыт. У меня недавно было предложение из Германии, но называть клуб я не буду», — добавил футболист.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.