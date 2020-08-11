«Ротор» и «Зенит» назвали стартовые составы
16:50
Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Зенит».
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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