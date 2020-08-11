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«Ротор» и «Зенит» назвали стартовые составы

16:50
Игроки «Зенита». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Зенита». Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Зенит».

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Олейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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