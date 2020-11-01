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«Ротор» — ЦСКА: Сигурдссон выйдет в стартовом составе впервые с августа

15:19
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Стали известны составы «Ротора» и ЦСКА на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-синих во второй раз подряд выйдет полузащитник Алан Дзагоев. Хавбек армейцев Арнор Сигурдссон появится на поле с первых минут впервые с матча против «Краснодара» (1:1), который состоялся 26 августа.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Кожемякин, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Матрикарди, Алейник, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Кучаев, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Шкурин, Гайч, Эджуке.

Матч «Ротор» — ЦСКА состоится сегодня, 1 ноября. Начало — в 16.30 (мск).

Ротор — ЦСКА

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