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«Ротор» арендовал бразильского нападающего, который был признан лучшим игроком чемпионата Грузии

13:25
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«Ротор» взял в аренду бразильского нападающего Джовино Фламариона. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

24-летний Джовино — воспитанник бразильского «Палмейраса». Выступал за молодежную команду из Сан-Паулу до 19 лет. Затем перебрался в черногорский футбольный клуб «Ловчен», а спустя полгода подписал контракт с батумским «Динамо».

В прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, проведя 30 матчей и забив 17 голов. В этом сезоне сыграл 8 матчей и отметился 4 забитыми мячами.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10359

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