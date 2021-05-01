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«Ротор» — «Ахмат»: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
«Ротор» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
«Ротор» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
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В субботу, 1 мая, состоится матч 28-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге грозненцы уверенно обыграли соперника 3:1. «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице, волгоградцы ведут борьбу за выживание, расположившись на 15-й строчке.

Следить за матчем «Ротор» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Ахмат»

Ротор — Ахмат

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