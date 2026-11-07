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Локомотив не опубликовал официальное заявление об увольнении Михаила Галактионова после слов Юрия Нагорных

«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова

Максим Клементьев
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Председатель совета директоров клуба объявил об отставке тренера еще вечером 6 ноября.

Московский «Локомотив» до сих пор не опубликовал отдельного официального заявления об уходе главного тренера Михаила Галактионова. О досрочном прекращении сотрудничества с 42-летним специалистом вечером 6 ноября объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ. Однако соответствующее сообщение на сайте и в социальных сетях железнодорожников так и не появилось.

«Хотел бы озвучить решение совета директоров»

Нагорных выступил перед журналистами в конце послематчевой пресс-конференции. Он извинился перед болельщиками за результаты первой половины сезона, поблагодарил Галактионова за работу и подтвердил решение руководства расстаться с тренером.

«Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы», — заявил Нагорных.

При этом пресс-служба железнодорожников не выпустила отдельного сообщения о расторжении соглашения. Более того, в 00.53 7 ноября в официальном Telegram-канале «Локомотива» появилась публикация со ссылкой на видеозапись пресс-конференции Галактионова с неоднозначной подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».

Михаил Галактионов.«Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы». Как прошла последняя пресс-конференция Галактионова

На официальном сайте клуба также разместили выступление специалиста после поражения от «Рубина».

«Исправить ситуацию можно только трудолюбием и работой — другого рецепта нет», — говорит тренер на видео. При этом об отставке в материале не упоминается.

Почему клуб не опубликовал отдельное заявление, неизвестно. Не сообщалось и о том, оформили ли стороны расторжение контракта документально. На вопрос о неустойке Нагорных ответил, что условия компенсации прописаны в соглашении со специалистом.

При этом, по словам нападающего Николая Комличенко, Галактионов уже попрощался с футболистами. Форвард рассказал, как команда отреагировала на решение руководства.

«Галактионов попрощался с командой. Восприняли это отрицательно. Какие еще могут быть эмоции? Чуть-чуть понимания, вы же видите, в каком состоянии команда», — заявил Комличенко.

Юрий Нагорных и Борис Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Четыре года в клубе

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. За это время под его руководством железнодорожники провели 157 матчей во всех турнирах, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 москвичи завоевали бронзовые медали чемпионата России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ результаты команды значительно ухудшились. После 14 туров красно-зеленые набрали 11 очков и опустились на предпоследнее, 15-е место, оказавшись в зоне прямого вылета. Поражение от «Рубина» стало для железнодорожников третьим подряд в чемпионате страны.

Михаил Галактионов.«Уверен, клуб поправит ситуацию». В «Локомотиве» объявили об отставке Михаила Галактионова

В предыдущем туре москвичи крупно уступили «Спартаку» (0:4). После этого в СМИ появились сообщения о том, что встреча с казанцами станет для Галактионова последней во главе команды. Впоследствии эту информацию подтвердил Нагорных.

Следующий матч «Локомотив» проведет 22 ноября на выезде против «Родины». Кто будет готовить железнодорожников к этой встрече, руководство пока не объявило.

На официальном сайте клуба в разделе «Тренерский штаб» Галактионов по-прежнему указан главным тренером.

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Зенит

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 4
И К Ж
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