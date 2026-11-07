«В ожидании исправления ситуации». «Локомотив» так и не выпустил заявление об уходе Галактионова
Московский «Локомотив» до сих пор не опубликовал отдельного официального заявления об уходе главного тренера Михаила Галактионова. О досрочном прекращении сотрудничества с 42-летним специалистом вечером 6 ноября объявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ. Однако соответствующее сообщение на сайте и в социальных сетях железнодорожников так и не появилось.
«Хотел бы озвучить решение совета директоров»
Нагорных выступил перед журналистами в конце послематчевой пресс-конференции. Он извинился перед болельщиками за результаты первой половины сезона, поблагодарил Галактионова за работу и подтвердил решение руководства расстаться с тренером.
«Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы», — заявил Нагорных.
При этом пресс-служба железнодорожников не выпустила отдельного сообщения о расторжении соглашения. Более того, в 00.53 7 ноября в официальном Telegram-канале «Локомотива» появилась публикация со ссылкой на видеозапись пресс-конференции Галактионова с неоднозначной подписью: «Спите? Мы тоже нет. В ожидании исправления ситуации».
На официальном сайте клуба также разместили выступление специалиста после поражения от «Рубина».
«Исправить ситуацию можно только трудолюбием и работой — другого рецепта нет», — говорит тренер на видео. При этом об отставке в материале не упоминается.
Почему клуб не опубликовал отдельное заявление, неизвестно. Не сообщалось и о том, оформили ли стороны расторжение контракта документально. На вопрос о неустойке Нагорных ответил, что условия компенсации прописаны в соглашении со специалистом.
При этом, по словам нападающего Николая Комличенко, Галактионов уже попрощался с футболистами. Форвард рассказал, как команда отреагировала на решение руководства.
«Галактионов попрощался с командой. Восприняли это отрицательно. Какие еще могут быть эмоции? Чуть-чуть понимания, вы же видите, в каком состоянии команда», — заявил Комличенко.
Четыре года в клубе
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. За это время под его руководством железнодорожники провели 157 матчей во всех турнирах, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений. В сезоне-2025/26 москвичи завоевали бронзовые медали чемпионата России.
В нынешнем розыгрыше РПЛ результаты команды значительно ухудшились. После 14 туров красно-зеленые набрали 11 очков и опустились на предпоследнее, 15-е место, оказавшись в зоне прямого вылета. Поражение от «Рубина» стало для железнодорожников третьим подряд в чемпионате страны.
В предыдущем туре москвичи крупно уступили «Спартаку» (0:4). После этого в СМИ появились сообщения о том, что встреча с казанцами станет для Галактионова последней во главе команды. Впоследствии эту информацию подтвердил Нагорных.
Следующий матч «Локомотив» проведет 22 ноября на выезде против «Родины». Кто будет готовить железнодорожников к этой встрече, руководство пока не объявило.
На официальном сайте клуба в разделе «Тренерский штаб» Галактионов по-прежнему указан главным тренером.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
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8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
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14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
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Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2