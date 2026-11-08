Биджиев о промахе Пуси по пустым воротам: «Может, расслабился, увидел мяч в воротах»

Главный тренер «Факела» Хасанби Биджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на промах нападающего Белайди Пуси с нескольких метров по пустым воротам в матче против «Динамо» (1:2) в 14-м туре РПЛ.

— На вашей памяти в тренерской карьере был ли подобный момент, как у Белайди Пуси, когда он не попал в пустые ворота?



— Такие моменты часто бывают. Было, конечно. Не знаю, может быть, расслабился, может, что-то еще — увидел мяч в воротах, как говорится. Бывает, что люди с линии не попадают в ворота, так что ситуации такие встречаются.



— Было ли общение какое-то с Белайди после матча. Что-нибудь сказали ему?



— Пока эмоции. Нам это сейчас не нужно. Надо на спокойную голову разобраться в ситуации.



«Динамо» набрало 31 очко и лидирует в чемпионате России. «Факел» с 6 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 15-м туре «Факел» встретится с «Акроном» 21 ноября. Днем позже «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

(Арсений Ерихонов)