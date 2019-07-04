Ростовский СКА предложил "Чайке" попроситься на стадион "Зенита". Причина - бакланы

Ростовский СКА пошутил над клубом "Чайка" и предложил ему проводить домашние матчи на стадионе "Зенита". Как отмечается, бакланы уже "пробили" арену на Крестовском острове.

– Ребят из "Чайки", ваши биологические братья уже давно "пробили" стадион. Думаем, "Зенит" и "Тосно", точнее только "Зенит", против не будет, – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что "Чайка" договорилась с управляющей компанией "Ростов-Арены" "Спорт-Инжиниринг" о проведении домашних игр на стадионе команды из РПЛ.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

"Это наш дом". Резкое заявление фанатов "Ростова" в адрес "Чайки"