Ростовский СКА предложил "Чайке" попроситься на стадион "Зенита". Причина - бакланы

Ростовский СКА пошутил над клубом "Чайка" и предложил ему проводить домашние матчи на стадионе "Зенита". Как отмечается, бакланы уже "пробили" арену на Крестовском острове.
– Ребят из "Чайки", ваши биологические братья уже давно "пробили" стадион. Думаем, "Зенит" и "Тосно", точнее только "Зенит", против не будет, – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что "Чайка" договорилась с управляющей компанией "Ростов-Арены" "Спорт-Инжиниринг" о проведении домашних игр на стадионе команды из РПЛ.
В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца" (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.
"Это наш дом". Резкое заявление фанатов "Ростова" в адрес "Чайки"
Ребят @chaykafc, ваши биологические братья уже давно «пробили» стадион.— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) 4 июля 2019 г.
Думаем, @zenit_spb и @fctosno, точнее только "Зенит", против не будет! pic.twitter.com/nwQwEQMrrK