Трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется в 19.00 мск на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Ростов» на своем поле примет «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по футболу 29 сентября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут видеотрансляцию противостояния «Ростов» — «Урал». Эфир начнется в 19.00. Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ростов», который тренирует Валерий Карпин, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко располагается на восьмой строчке с 14 баллами.

Узнать расписание матчей и трансляций 10-го тура РПЛ можно на сайте «СЭ».

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