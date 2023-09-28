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Сегодня, 19:00

«Ростов» — «Урал»: время начала и трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Урал» начнется в 19.00 мск на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Виктор Гончаренко.
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» на своем поле примет «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по футболу 29 сентября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут видеотрансляцию противостояния «Ростов» — «Урал». Эфир начнется в 19.00. Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ростов», который тренирует Валерий Карпин, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко располагается на восьмой строчке с 14 баллами.

Узнать расписание матчей и трансляций 10-го тура РПЛ можно на сайте «СЭ».

Чемпионат России по футболу: результаты матчей и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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