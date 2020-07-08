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«Ростов» — «Уфа»: все голы матча

8 июля 2020, 22:14
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В рамках 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» уступил дома «Уфе» — 1:2. Дончане открыли счет в середине первого тайма — отличился Деннис Хаджикадунич.

Во второй половине Даниил Фомин сравнял счет, реализовав пенальти.

На 75-й минуте Вячеслав Кротов провел победный мяч.

http://cdn.livetv318.me/webplayer2.php?t=alieztv&c=100018&lang=ru&eid=943242&lid=1411303&ci=42&si=1

Ростов — Уфа

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