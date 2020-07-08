«Ростов» — «Уфа»: все голы матча
8 июля 2020, 22:14
В рамках 27-го тура Тинькофф-чемпионата России «Ростов» уступил дома «Уфе» — 1:2. Дончане открыли счет в середине первого тайма — отличился Деннис Хаджикадунич.
? Деннис Хаджикадунич забивает свой первый гол в текущем сезоне— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020
? #РостовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/KmaHhxJuzm
Во второй половине Даниил Фомин сравнял счет, реализовав пенальти.
? Пятый гол Даниила Фомина в этом сезоне Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020
? #РостовУфа на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/z0m1yDRS5f
На 75-й минуте Вячеслав Кротов провел победный мяч.
http://cdn.livetv318.me/webplayer2.php?t=alieztv&c=100018&lang=ru&eid=943242&lid=1411303&ci=42&si=1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...