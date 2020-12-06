РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава «Уфы» прокомментировал судейство в матче с «Ростовом» и передал привет Карпину

17:21
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выразил недовольство судейством в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:0).

На 72-й минуте встречи вратарь «Ростова» Егор Бабурин за границей своей штрафной схватил за футболку хавбека уфимцев Дмитрия Сысуева. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Евгений Кукуляк не стал удалять голкипера с поля и продолжил матч.

— В ужасе от решения судьи в моменте с Сысуевым, — заявил Мурзагулов в комментарии «СЭ». — Для меня это не спорный момент, а ошибка арбитра. Буду мягок, а то меня опять затаскают по комитетам по этике. Хочу только передать привет Валерию Георгиевичу (Карпину — «СЭ»), он же любит говорить о судействе.

(Севастиан Терлецкий)

Ростов — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18793
Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир