Глава «Уфы» прокомментировал судейство в матче с «Ростовом» и передал привет Карпину

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выразил недовольство судейством в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:0).

На 72-й минуте встречи вратарь «Ростова» Егор Бабурин за границей своей штрафной схватил за футболку хавбека уфимцев Дмитрия Сысуева. После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Евгений Кукуляк не стал удалять голкипера с поля и продолжил матч.

— В ужасе от решения судьи в моменте с Сысуевым, — заявил Мурзагулов в комментарии «СЭ». — Для меня это не спорный момент, а ошибка арбитра. Буду мягок, а то меня опять затаскают по комитетам по этике. Хочу только передать привет Валерию Георгиевичу (Карпину — «СЭ»), он же любит говорить о судействе.

(Севастиан Терлецкий)