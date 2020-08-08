РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» сыграет против «Тамбова» в желтой форме

11:30

Cтали известны комплекты форм, в которых сыграют «Ростов» и «Тамбов». Встреча первого тура состоится в Саранске, начало — в 18:30 (мск). У хозяев синий комплект, у гостей — желтый.

В прошлом сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» (31) стал 14-м.

Тамбов — Ростов

«Ростов» представил новую форму на сезон. Раньше клуб выпустил ролик в стиле «Джентльмены»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир