«Ростов» сыграет против «Тамбова» в желтой форме

Cтали известны комплекты форм, в которых сыграют «Ростов» и «Тамбов». Встреча первого тура состоится в Саранске, начало — в 18:30 (мск). У хозяев синий комплект, у гостей — желтый.

Против «Тамбова» сыграем в желтом ?



Хозяева поля будут в синем ?#ТамбовРостов pic.twitter.com/g0mJBdjJE8 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 8, 2020

В прошлом сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» (31) стал 14-м.

«Ростов» представил новую форму на сезон. Раньше клуб выпустил ролик в стиле «Джентльмены»