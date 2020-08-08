«Ростов» сыграет против «Тамбова» в желтой форме
11:30
Cтали известны комплекты форм, в которых сыграют «Ростов» и «Тамбов». Встреча первого тура состоится в Саранске, начало — в 18:30 (мск). У хозяев синий комплект, у гостей — желтый.
В прошлом сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице. «Тамбов» (31) стал 14-м.
«Ростов» представил новую форму на сезон. Раньше клуб выпустил ролик в стиле «Джентльмены»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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