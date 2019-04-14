"Ростов" - "Спартак": Король Севера Карпин на обложке программки

"Ростов" подготовил программку к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака" по мотивам сериала "Игра престолов". На ней главный тренер донского клуба Валерий Карпин изображен как Король Севера и сидит на Железном троне.

Напомним, сегодня стартует заключительный сезон "Игры престолов". Также сегодня пройдет матч "Ростов" – "Спартак" (начало – в 19.00 по московскому времени).