«Ростов» обыграл «Спартак» в матче молодежных команд

«Ростов» победил «Спартак» (4:1) в матче молодежного первенства России.

«Зенит» одержал победу над «Уфой» (4:0). ЦСКА победил «Строгино» (4:1), а «Сочи» с аналогичным результатом переиграл «Чертаново».

Молодежные команды

13-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 4:0 (1:0)

Голы: Терещук, 40 (1:0). Князев, 50 (2:0). Терещук, 52 (3:0). Ногтев, 90+1 (4:0).

Судья: Чаплыгин (Москва).

9 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Спартак — мол.» (Москва) — 4:1 (3:0)

Голы: Безруков, 11 (1:0). Калистратов, 17 (2:0). Сухомлинов, 23 (3:0). Мельников, 62 (3:1). Колотиевский, 78 (4:1).

Предупреждения: Безчаснюк, 45. Толстопятов, 56.

Удаления: Сохиев (Ростов — мол.), 7. Безчаснюк (Спартак — мол.), 52. Толстопятов (Спартак — мол.), 64.

Судья: Лапишко (Симферополь).

9 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 4:1 (2:1)

Голы: Котин, 8 (1:0). Камлашев, 13 (1:1). Аванесян, 26 — с пенальти (2:1). Яковлев, 60 (3:1). Савинов, 90+3 (4:1).

Судья: Коваленко (Казань).

9 декабря. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«Сочи — мол.» (Сочи) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 4:1 (0:0)

Судья: Афонин (Ленинградская область).

9 декабря. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».