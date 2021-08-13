«Ростов» разгромил «УОР №5» из Егорьевска со счетом 7:0 в матче молодежного первенства

«Ростов» обыграл «УОР №5» из Егорьевска в матче 5-го тура молодежного первенства — 7:0.

В составе ростовчан дублями отличились Кирилл Щетинин и Даниил Хромов, по одному мячу на свой счет записали Даниил Николаев, Максим Турищев и Владислав Холманских.

«Ростов» лидирует в группе B молодежного первенства, на счету команды 5 побед в 5 матчах. «УОР №5» идет на 6-й строчке с 3 очками в 5 играх.

Молодежные команды

5-й тур

«УОР №5» (Егорьевск) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:7 (0:2)

Голы: Щетинин, 26 (0:1). Николаев, 36 (0:2). Хромов, 56 (0:3). Турищев, 64 (0:4). Щетинин, 74 (0:5). Холманских, 86 (0:6). Хромов, 87 (0:7).

Судья: Сидорин (Москва).

13 августа. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».