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Червиченко — о продлении Соболева: «Неподписанный контракт мешал ему играть. Скоро его прорвет»

13:44
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта Александра Соболева с красно-белыми.

«У Соболева бывают голевые засухи, сейчас настал этот период. Иногда у него влетает все, как это было в прошлом сезоне. Возможно, ему мешал играть неподписанный контракт. Сейчас у него на руках соглашение на четыре года, думаю, он чувствует себя спокойнее.

Такая же ситуация может быть с Жиго и Джикией, которые играют вполсилы. У Соболева есть запредельное желание, он заряжен. Думаю, скоро его прорвет и он начнет клепать голы", — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Новый контракт Александра Соболева подписан до лета 2026 года. 24-летний нападающий провел за «Спартак» 42 матча и забил 19 мячей.

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