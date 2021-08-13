Яровинский о словах Деспотовича: «Он ответил с юмором, но если задел болельщика, то я готов извиниться»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал высказывание форварда казанцев Джордже Деспотовича после матча Лиги конференций против «Ракува» (0:1).
«Это едкий комментарий, но считаю, что болельщику не стоит обижаться. Он написал: Деспот, где ты? Можно было на это отреагировать так — травмирован, а можно с юмором. Мне кажется, Деспот отреагировал с юмором. Если болельщика это задело, я лично готов от себя принести извинения. Но в то же время скажу, что в футбольных командах уровень юмора и самоиронии иногда довольно жесткий, и с точки зрения этики, принятой в футбольном сообществе, это вполне себе приемлемый ответ. Я готов также купить футболку Деспота и подарить болельщику, но мне говорят, что вопрос был задан с фейковой страницы. Ничего страшного в этом комментарии нет», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.
12 августа, после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций 29-летний серб, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-yarovinskij-despotovich-otreagiroval-s-yumorom-no-esli-e-tot-kommentarij-zadel-bolel-shhika-gotov-lichno-prinesti-izvineniya/
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