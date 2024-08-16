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Шарифи: «Бессмысленная смена тренера в «Факеле». Дело в спортивном директоре и менеджменте»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

«Абсолютно бессмысленная смена тренера в «Факеле», спустя несколько месяцев. Опять какое-то мнимое встряхивание команды. Тут дело в спортивном директоре и менеджменте. Возможно, дело в комплектовании команды, которое не до конца соответствует уровню РПЛ. Тренер всегда получает материал и из него что-то лепит. Но Черевченко пришел в конце сезона, а его уволили в начале этого. Что он там мог сделать не так? «Спартак» же выглядит пока не так, как этого ждут. Но все-таки Станкович проделывает большую работу. Думаю, в матче с «Факелом» у них проблем не будет», — приводит слова Шарифи Legalbet.

12 августа воронежский клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. 49-летний специалист возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ и сумела избежать вылета по итогам сезона-2023/24.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 18 августа в Москве и начнется в 17:30 мск.

Источник: Legalbet
Игорь Черевченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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