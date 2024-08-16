Шарифи: «Бессмысленная смена тренера в «Факеле». Дело в спортивном директоре и менеджменте»
Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».
«Абсолютно бессмысленная смена тренера в «Факеле», спустя несколько месяцев. Опять какое-то мнимое встряхивание команды. Тут дело в спортивном директоре и менеджменте. Возможно, дело в комплектовании команды, которое не до конца соответствует уровню РПЛ. Тренер всегда получает материал и из него что-то лепит. Но Черевченко пришел в конце сезона, а его уволили в начале этого. Что он там мог сделать не так? «Спартак» же выглядит пока не так, как этого ждут. Но все-таки Станкович проделывает большую работу. Думаю, в матче с «Факелом» у них проблем не будет», — приводит слова Шарифи Legalbet.
12 августа воронежский клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. 49-летний специалист возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ и сумела избежать вылета по итогам сезона-2023/24.
Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 18 августа в Москве и начнется в 17:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0