"Ростов" ответил Егорову за слова о Норманне

В клубе посоветовали главе судейства следить не за слабыми ножками Норманна, а за слабыми арбитрами.

В "Ростове" отреагировали на высказывания главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова на пресс-конференции по итогам 2 тура РПЛ.

Егоров вчера так ответил на вопрос о падении полузащитника "Ростова" Норманна в штрафной "Спартака" на 13-й минуте.

– Арбитр абсолютно правильно поступил, не назначив пенальти. У Норманна ножки слабые были, очень часто падал.

– Вчера Александр Анатольевич Егоров дал большую пресс-конференцию, на которой не ответил на главные вопросы о качестве судейства матча "Ростов" – "Спартак", среди которых главный спорный эпизод, – говорит PR-директор "Ростова" Денис Штанько. – И в итоге о фоле на Чистякове и о неназначенном пенальти в ворота "Спартака" мы узнали только благодаря журналисту, которой уже после пресс-конференции обратил внимание на этот момент. Если бы ответЕгоровапрозвучал во время пресс-конференции, акценты и мнения о судействе этой игры поменялись бы кардинально.

Что касается слабых ножек Норманна, – продолжил Штанько, – то давайте так – пусть каждый занимается своей работой. Физическое состояние игроков "Ростова" будет оценивать главный тренер команды. Александру Егорову, наверное, стоит обратить внимание не на слабые ножки Норманна, а на слабое судейство в нашем чемпионате в новом сезоне. Потому что есть ощущение, что за первые два тура скандалов в части судейства произошло уже больше, чем за весь прошлый футбольный сезон. (Сергей Егоров)