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Новичок «Локомотива» Конти рассказал о своем футбольном прозвище

Виктория Кравченко
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Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал о том, какое у него есть футбольное прозвище. Он также заявил, что пока не знаком с российской кухней и что свободное время любит проводить с семьей.

— Как провел последние недели, учитывая, что у нас недавно начался первый сбор? Как поддерживал форму?

— В прошлом году у нас закончился чемпионат. После этого мы ещё две недели потренировались, затем был отпуск. 31 декабря у меня заканчивался контракт, за две недели до этого я работал с тренером по физподготовке в режиме онлайн. Он мне присылал задания, тренировки, всю эту работу я выполнял. А с 1 января уже занимался самостоятельно.

— Есть ли у тебя какое-то футбольное прозвище?

— Да, Худой, — цитирует Конти пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/conti-welcome-to-loko/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
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ТБ 2.5

26%

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обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
0
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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