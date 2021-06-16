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Алаев доизбран в состав исполкома РФС

10:59
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Президент ФНЛ Александр Алаев во время очередной конференции РФС единогласно был доизбран в состав исполкома РФС.

Избирком сообщил, что исполнительный комитет РФС сформирован в полном составе.

25 февраля Алаев был избран президентом ФНЛ после того, как бывший глава лиги Игорь Ефремов подал в отставку 7 декабря 2020 года. Также Алаев является генеральным секретарем РФС с 2019 года.

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