Алаев доизбран в состав исполкома РФС
10:59
Президент ФНЛ Александр Алаев во время очередной конференции РФС единогласно был доизбран в состав исполкома РФС.
Избирком сообщил, что исполнительный комитет РФС сформирован в полном составе.
25 февраля Алаев был избран президентом ФНЛ после того, как бывший глава лиги Игорь Ефремов подал в отставку 7 декабря 2020 года. Также Алаев является генеральным секретарем РФС с 2019 года.
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