Алаев доизбран в состав исполкома РФС

Президент ФНЛ Александр Алаев во время очередной конференции РФС единогласно был доизбран в состав исполкома РФС.

Избирком сообщил, что исполнительный комитет РФС сформирован в полном составе.

25 февраля Алаев был избран президентом ФНЛ после того, как бывший глава лиги Игорь Ефремов подал в отставку 7 декабря 2020 года. Также Алаев является генеральным секретарем РФС с 2019 года.