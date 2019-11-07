«Ростов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за поведение фанатов в игре с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (2:2).

— Болельщики «Ростова» всю игру сидели на защитном ограждении, это неправомерное действие зрителей, создающее угрозу жизни и здоровью. «Ростов» оштрафован на 25 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — Также, фанаты ростовчан порвали заградительную сетку, это неправомерные действия зрителей, которые причинили ущерб объекту спорта, клуб из «Ростова» получил штраф еще в 25 тысяч. (Иван Торопцев)

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