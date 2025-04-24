«Ростов» опубликовал ретропроморолик к матчу против «Локомотива» с легионерами

«Ростов» опубликовал проморолик к матчу 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«В 1970-е годы наш клуб выступал во Второй лиге СССР под руководством Валентина Михайловича Хахонова. В это время зарождались традиции, которые мы храним и по сей день, а преданные болельщики посещали каждый домашний матч на родном стадионе. В этом ролике мы показали наших легионеров в образе интуристов 70-х годов, которые посетили наш прекрасный город», — сказано в заявлении пресс-службы ростовского клуба.

В видеоролике поучаствовали защитник Умар Сако, а также нападающие Мохаммед Мохеби и Роналдо. Матч между командами состоится 26 апреля в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.