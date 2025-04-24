Судья Левников назначен на матч «Спартак» — ЦСКА, Мешков — на игру «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России.

Матчи 26-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Главным арбитром московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА назначен Кирилл Левников. Игра пройдет в субботу, 26 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА, идущий третьим, на два очка.

Встречу между московским «Динамо» и «Зенитом» рассудит Виталий Мешков. Матч также состоится в субботу. Старт — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» (46) занимает пятую строчку.

25 апреля (пятница)

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.

26 апреля (суббота)

«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.