Судья Левников назначен на матч «Спартак» — ЦСКА, Мешков — на игру «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ
РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России.
Матчи 26-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Главным арбитром московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА назначен Кирилл Левников. Игра пройдет в субботу, 26 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА, идущий третьим, на два очка.
Встречу между московским «Динамо» и «Зенитом» рассудит Виталий Мешков. Матч также состоится в субботу. Старт — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» (46) занимает пятую строчку.
25 апреля (пятница)
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.
26 апреля (суббота)
«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков
Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.
27 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.
«Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6