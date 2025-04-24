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Судья Левников назначен на матч «Спартак» — ЦСКА, Мешков — на игру «Динамо» — «Зенит» в 26-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 26-го тура чемпионата России.

Матчи 26-го тура пройдут с 25 по 27 апреля. Главным арбитром московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА назначен Кирилл Левников. Игра пройдет в субботу, 26 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед матчем «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА, идущий третьим, на два очка.

Встречу между московским «Динамо» и «Зенитом» рассудит Виталий Мешков. Матч также состоится в субботу. Старт — в 14.00 по московскому времени. «Зенит» (53 очка) после 25 туров идет вторым в турнирной таблице. «Динамо» (46) занимает пятую строчку.

25 апреля (пятница)

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.

26 апреля (суббота)

«Динамо» Москва — «Зенит»: судья — Виталий Мешков

Помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Французов.

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Николай Иванов.

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Акрон»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Богдан Головко; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Факел»: судья — Роман Сафьян

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Алексей Резников.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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