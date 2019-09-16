«Ростов» дома одержал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России. В составе хояев отличились полузащитники Хорен Байрамян и Матиас Норманн.

На 19-й минуте встречи с пенальти отличился хавбек «Ахмата» Одисе Роши. Спустя 35 минут Байрамян сравнял счет. На 62-й минуте игры полузащитник гостей Антон Швец получил красную карточку за грубый подкат в ноги Матиасу Норманну. Через две минуты 23-летний норвежец вывел «Ростов» вперед.

«Ростов» с 20 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 12-я строчка и 8 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)

Голы: Роши, 19 — с пенальти (0:1). Байрамян, 54 (1:1). Норманн, 64 (2:1).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Байрамян (Глебов, 82), Норманн, Еременко, И.Попов, Ионов (Долгов, 90), Шомуродов (Саплинов, 77).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Швец, Глушаков (Понсе, 79), Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 65).

Предупреждение: Саплинов, 85.

Удаление: Швец, 62 (грубая игра).

Судьи: Волошин (Смоленск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Гурбанов (Краснодар).

16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 28722 зрителя.

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