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В «Динамо» опровергли слухи о причинах несостоявшегося трансфера Бакаева

22:25
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В «Динамо» опровергли информацию Eurostavka о том, что переговоры о возможном переходе Зелимхана Бакаева в стан бело-голубых со «Спартаком» вели агенты, которые предлагали часть трансферной суммы пустить в обход клуба.

— Мы предпочитаем вести переговоры по трансферам напрямую с клубами, без посредников. Так было и со «Спартаком». Зимой мы сделали им предложение по переходу Бакаева. Тогда «Динамо» и «Спартак» не договорились по условиям. На этом история закончилась, — заявил «СЭ» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В минувшем сезоне 25-летний Бакаев провел 26 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал семь результативных передач.

Действующий контракт хавбека с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Константин Алексеев все материалы автора

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