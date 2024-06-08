«Ростов» не ведет переговоров с Джикией

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что ростовский клуб не ведет переговоров с экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Мы с Джикией никаких переговоров не ведем», — цитирует Metaratings.ru Рыскина.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.