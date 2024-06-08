Нападающий «Оренбурга» Томпсон напал на мать своей подруги

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон оказался вовлечен в новый скандал. Как сообщает En Cancha со ссылкой на портал Maldita Farandula, 19-летний чилиец, который сейчас находится на родине, пытался ударить мать своей подруги Марии Хосефы Нуньес.

По информации источника, футболист набросился на женщину, которая застала его с пятью девушками в постели в арендованной квартире в Пеньялолене. Однако она была не одна, и ее защитил муж.

Томпсон подписал контракт с российским клубом в начале этого года. Перед отъездом из Чили он оказался вовлечен в судебное разбирательство из-за нападения на свою бывшую девушку.