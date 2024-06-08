Нагорных: «В той концепции, которая будет реализовываться в «Локомотиве», Дзюба не совсем подходит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из клуба.

«С Артемом Дзюбой клуб завершил сотрудничество. Считаем, что он внес неоценимый вклад в прошлогоднюю историю, когда клуб выбирался из непростой ситуации, но в той концепции, которая будет реализовываться в команде, он не совсем подходит. Уверен, что Артем дальше себя реализует. Прекрасно отношусь к нему как к человеку и футболисту», — цитриует ТАСС Нагорных.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.