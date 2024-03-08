«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба отыграл один мяч в меньшинстве

«Краснодар» сократил отставание в счете в матче против «Ростова» в 20-м туре РПЛ — 1:2.

На 66-й минуте за «быков» забил Джон Кордоба, отличившийся головой после подачи Михайло Баньяца.

30-летний колумбиец вернулся в состав «Краснодара» после трехматчевой дисквалификации.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».