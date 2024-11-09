«Ростов» — «Химки»: Осипенко с пенальти забил второй мяч хозяев

«Ростов» удвоил преимущество в счете в матче против «Химок» в 15-м туре РПЛ — 2:0.

На 66-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко.