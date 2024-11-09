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Широков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

— Считаю, что у «Краснодара» не меньше шансов, чем у «Зенита». Смотрел матч этих команд — он был равный, сложилось так, что выиграл «Краснодар». Просто потому, что команда была более инициативной и ей чуть больше повезло. Команда по праву идет первой, видно, что игроки на поле отдаются полностью во всех матчах. Сложился коллектив, который хочет что-то выиграть. Играют с душой. Есть лидеры — Сперцян, Черников — они задают тон. Плюс есть чернокожие воспитанники, которые прониклись этой идеей, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Краснодар» (36 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 14 матчей. «Локомотив» (34) идет вторым после 15 игр, «Зенит» (33) занимает третью позицию.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
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Ростов – Химки
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9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Акрон
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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