«Ростов» — «Факел»: гости открыли счет в начале второго тайма

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев забил на 46-й минуте матча с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

После розыгрыша с центра поля гости доставили мяч к штрафной, Гонгадзе головой сделал скидку, а набежавший Акбашев с ходу пробил впритирку со штангой.