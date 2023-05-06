«Ростов» — «Факел»: гости открыли счет в начале второго тайма
Полузащитник «Факела» Роман Акбашев забил на 46-й минуте матча с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ — 1:0.
После розыгрыша с центра поля гости доставили мяч к штрафной, Гонгадзе головой сделал скидку, а набежавший Акбашев с ходу пробил впритирку со штангой.
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|
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|
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|25
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|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|26
|4
|5
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
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|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
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Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Спартак
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Гленн Бейл
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