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Сегодня, 20:56

«Факел» обыграл «Ростов» в первом матче под руководством Евсеева

«Ростов» дома проиграл «Факелу»
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ростов» — «Факел» — 0:2.
Фото ФК «Ростов»

«Факел» на выезде обыграл «Ростов» в матче 26-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник воронежского клуба Роман Акбашев на 46-й минуте. Преимущество «Факела» удвоил форвард Хызыр Аппаев на 74-й минуте.

«Ростов» с 50 очками пока сохранил второе место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший преследователь команды Валерия Карпина «Спартак» (49 очков) завтра, 7 мая, сыграет свой матч 26-го тура против «Зенита».

«Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Команда одержала победу в первом матче под руководством Вадима Евсеева.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Факел

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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«Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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