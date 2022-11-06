«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин отыграл один мяч
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова».
Он отыграл один мяч в конце второго тайма — 1:2.
Отметим, что Тюкавин вышел на замену по ходу матча.
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