«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин отыграл один мяч

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова».

Он отыграл один мяч в конце второго тайма — 1:2.

Отметим, что Тюкавин вышел на замену по ходу матча.