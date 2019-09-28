«Ростов» — «Динамо»: Попов открыл счет в матче
16:58
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов забил мяч в ворота «Динамо» на 25-й минуте матча 11-го тура чемпионата России. Счет матча — 1:0 в пользу хозяев.
? Первый гол Ивелина Попова в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
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