На 83-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев поля, решив, что Александр Саплинов сбил Арнора Сигурдссона. Долгое время помощник видеоарбитра Игорь Демешко не подтверждал правоту судьи. Он с помощью специальной программы чертил линии и определял положение нападающего ЦСКА относительно последнего защитника ростовчан.

Спустя некоторое время вердикт Безбородова был подтвержден, и пенальти выполнен. Вратарь Сергей Песьяков 11-метровый отразил, не нарушив правила игры. Его левая нога до удара оставалась на линии ворот. (Александр Бобров)