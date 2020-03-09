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«Ростов» — ЦСКА: за что назначен еще один пенальти?

16:07
83-я минута матча.
83-я минута матча.
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На 83-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота хозяев поля, решив, что Александр Саплинов сбил Арнора Сигурдссона. Долгое время помощник видеоарбитра Игорь Демешко не подтверждал правоту судьи. Он с помощью специальной программы чертил линии и определял положение нападающего ЦСКА относительно последнего защитника ростовчан.

Спустя некоторое время вердикт Безбородова был подтвержден, и пенальти выполнен. Вратарь Сергей Песьяков 11-метровый отразил, не нарушив правила игры. Его левая нога до удара оставалась на линии ворот. (Александр Бобров)

Ростов — ЦСКА

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