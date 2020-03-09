На 53-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА полузащитник хозяев Ивелин Попов забил пенальти в ворота армейцев и вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.

? Ивелин Попов реализовал 11-метровый удар в ворота ЦСКА после фола Вадима Карпова в штрафной.



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https://t.co/Say5ONTI8N — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020

Главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота ЦСКА после фола защитника гостей Вадима Карпова на Ивелине Попове. Сначала Безбородов не зафиксировал нарушения, но после использования ВАР он увидел, что Карпов допустил контакт с Поповым и сбил того с ног в штрафной. За это нарушение судья показал молодому защитнику армейцев прямую красную карточку.

Это второй пенальти в ворота красно-синих в матче. В первом случае (на 21-й минуте встречи) вратарь гостей Игорь Акинфеев отбил удар Романа Еременко с 11-метрового после того, как хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов получил красную карточку за фол последней надежды.