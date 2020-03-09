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«Ростов» — ЦСКА: Осипенко забил в свои ворота

15:43
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко стал автором автогола в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

После заброса в штрафную нападающий ЦСКА Федор Чалов с трудом достал мяч на углу вратарской и переадресовал его в центр. Мяч угодил в Осипенко и от него отлетел в ворота.

Ростов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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