«Ростов» — ЦСКА: Осипенко забил в свои ворота
15:43
Защитник «Ростова» Максим Осипенко стал автором автогола в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.
После заброса в штрафную нападающий ЦСКА Федор Чалов с трудом достал мяч на углу вратарской и переадресовал его в центр. Мяч угодил в Осипенко и от него отлетел в ворота.
? Автогол Максима Осипенко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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