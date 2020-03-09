Защитник «Ростова» Максим Осипенко стал автором автогола в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

После заброса в штрафную нападающий ЦСКА Федор Чалов с трудом достал мяч на углу вратарской и переадресовал его в центр. Мяч угодил в Осипенко и от него отлетел в ворота.