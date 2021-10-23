«Ростов» — «Арсенал»: Байрамян, Полоз, Луценко и Левашов выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Байрамян, Глебов, Хасимото, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Алмквист, Комличенко.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, К.Кангва, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Коченков, Шамов, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Камболов, Гулиев, Кангва, Костадинов, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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